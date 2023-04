Il piano di Meloni per vincere le Europee: fare come Renzi

Passa per taglio al cuneo fiscale per una "carta coperta" il piano di Meloni per vincere e fare come fece Matteo Renzi da premier

La chiave di lettura l’ha data Open, che ha citato il piano di Giorgia Meloni per vincere le Europee: fare come Matteo Renzi con lo schema politico del 2014 applicato al presente per arrivare ad ottenere un “plebiscito”. Il sunto è che Meloni ha in animo di vincere le elezioni europee del 2024 e vorrebbe farlo, secondo la lettura, copiando lo schema di Matteo Renzi che ebbe successo a suo tempo.

Per vincere Meloni vuole fare come Renzi

Si tratterebbe di “un progetto bandiera con una cifra in testa: 80 euro”. Il Corriere della Sera a sua volta spiega che nelle riunioni della task force incaricata sarebbero stati evocati “gli ottanta euro di Renzi”. Come si ricorderà dieci anni fa e da Palazzo Chigi Renzi fece il pieno alle Europee con temi fra cui spiccava quell’aumento in busta paga. E proprio per questo motivo oggi il Def presentato dal governo è così scarno. Pare che Meloni abbia una sorpresa in serbo e dovrebbe essere la Nota di Aggiornamento a svelarla.

L’indiscrezione del viceministro Leo

Il viceministro dell’Economia Leo avrebbe detto: “Se le cose andranno bene potremo fare una sorpresa agli italiani per fine anno”. Cioè in piena campagna elettorale per Bruxelles. Si parla di taglio del cuneo fiscale e punti ulteriori scaturiti dalla “trattativa sul Piano di resilienza e sugli altri finanziamenti europei”.