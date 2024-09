Il Pontefice esprime tristezza e ansia per la situazione in Libano.

Il Papa esprime grande tristezza e preoccupazione per l'escalation del conflitto in Libano, sottolineando l'impatto catastrofico sulla popolazione. Invoca una preghiera per le vittime e le loro famiglie, chiedendo un immediato cessate il fuoco in Libano, a Gaza, in Palestina e in Israele. Richiede il rilascio degli ostaggi e l'assistenza umanitaria, e ricorda la crisi in Ucraina.