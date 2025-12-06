Il Presepe Vivente di Monterosso: Scopri l'Autenticità del Natale nella Tradizione Italiana

Scopri l'incanto del Presepe Vivente di Monterosso: un'esperienza unica per immergersi nelle tradizioni natalizie della Liguria. Vivi momenti magici e lasciati avvolgere dall'atmosfera festiva, tra artigianato locale, sapori autentici e la bellezza dei paesaggi liguri. Non perdere l'opportunità di esplorare questo affascinante evento e celebrare il Natale come mai prima d'ora!

La stagione natalizia si avvicina e, alle Cinque Terre, l’aria festosa si fa sentire in modo particolare. Monterosso, uno dei borghi più pittoreschi della provincia di La Spezia, si prepara ad accogliere il suo famoso presepe vivente, un evento che affascina visitatori e locali ogni anno.

Questo evento è molto più di una semplice rappresentazione: è un’immersione totale in un’atmosfera storica e culturale che rievoca la vita quotidiana dei nostri antenati.

Quest’anno, il presepe vivente si terrà sabato 6 dicembre e, per la prima volta, avrà luogo di sera, illuminato solo da fiaccole e candele, creando un’atmosfera magica e suggestiva.

Una tradizione che rivive

Il cuore pulsante del presepe è la ricostruzione di un antico villaggio, dove le strade di Monterosso si animano con scene di vita quotidiana. I visitatori possono assistere a una varietà di antichi mestieri, con artigiani che mostrano le loro abilità e tradizioni. Inoltre, gli animali, simbolo della tradizione francescana, arricchiscono ulteriormente il panorama.

Gastronomia locale

Non può mancare una sezione dedicata alla gastronomia ligure. A partire dalle 16:00, i profumi dei piatti tipici riempiranno l’aria, offrendo ai partecipanti un vero e proprio viaggio sensoriale. Specialità come panigacci, zuppa calda, castagnaccio e vin brulé saranno disponibili presso i banchi gastronomici, permettendo a tutti di assaporare i gusti autentici della Liguria.

Intrattenimento e partecipazione

La serata sarà animata da una serie di eventi coinvolgenti, tra cui l’esibizione dei falconieri alle 16:15 in Via Roma. Questo spettacolo, che incanta sia adulti che bambini, è un’opportunità unica per scoprire l’arte della falconeria. Subito dopo, la musica dei Picett del Grenta, custodi di una tradizione musicale riconosciuta, risuonerà tra le vie del borgo, trasformando Monterosso in un palcoscenico all’aperto.

La fiaccolata serale

Il momento culminante della serata è, senza dubbio, la fiaccolata serale che avrà inizio alle 20:00 da Piazza Garibaldi. I partecipanti si uniranno in una processione che li porterà fino al convento dei Frati Cappuccini, dove è allestita la mangiatoia. Questo gesto simbolico non è solo un atto religioso, ma un momento di condivisione e comunità, in cui i cittadini di Monterosso collaborano per dare vita a questa meravigliosa manifestazione.

Un rito collettivo

Il presepe vivente non è solo un evento, ma un vero e proprio rito collettivo che unisce l’intera comunità. Ogni anno, i cittadini si impegnano nella realizzazione degli allestimenti e nella recitazione dei figuranti, dando vita a un’esperienza che scalda il cuore. La calda atmosfera natalizia, unita alla bellezza dei luoghi, rende questa manifestazione un evento imperdibile per chi ama la tradizione, la cultura e l’autenticità.

Il presepe vivente di Monterosso rappresenta un’opportunità unica per entrare in contatto con le tradizioni natalizie liguri. Le luci delle fiaccole, le melodie popolari e la partecipazione attiva della comunità rendono questo evento un’esperienza davvero indimenticabile. Si invita a visitare Monterosso il 6 dicembre per lasciarsi avvolgere dalla magia del Natale.