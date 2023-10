Home > Video > Il problema è la testa della gente Il problema è la testa della gente

@pioggia.acidella si sfoga sul suo profilo social di tiktok. La donna piange in un video per il bullismo che riceve sui social. '' Il problema è la testa della gente'' è la frase per far capire che il problema non è il governo ma le persone che dovrebbero essere da esempio per gli altri. ''Non cambierà mai la testa'' si riferisce alle persone che attaccano chi ha problemi o presenta colori di pelle diversa