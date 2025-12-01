Il rapper Face contro le accuse russe: la battaglia legale sui 'foreign agent'

Il rapper russo Face, il cui vero nome è Ivan Dremin, si trova in una situazione legale complessa dopo che le autorità russe hanno presentato accuse nei suoi confronti per aver violato la legge sui ‘foreign agent’. Questa legge, introdotta per limitare l’influenza straniera, ha portato a conseguenze significative per molti artisti e attivisti in Russia.

Face ha lasciato il suo paese natale poco dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina e ha dichiarato di non voler mai più esibirsi in Russia. Inoltre, il rapper ha rimosso la sua musica dalle piattaforme di streaming russe, un gesto che denota la sua opposizione al regime attuale.

Il contesto della legge sui ‘foreign agent’

, il Ministero della Giustizia russo ha designato Face come un ‘foreign agent’, un titolo che implica un controllo rigoroso sulle attività e sulla comunicazione degli individui colpiti. Questa designazione è stata accompagnata da diverse multe, inflitte al rapper per non aver rispettato gli obblighi legali previsti dalla norma.

Le accuse e le potenziali conseguenze

Le recenti notizie indicano che un caso penale è stato inoltrato al Tribunale distrettuale di Kirovsky nella sua città natale di Ufa. Questo passaggio segna un momento cruciale, poiché il tribunale dovrà decidere se portare la questione in giudizio. Se dovesse essere estradato in Russia e condannato, Face rischia fino a due anni di carcere per ripetute violazioni delle norme imposte ai ‘foreign agent’.

Il percorso artistico di Face

Il rapper ha guadagnato notorietà nel 2017 grazie al suo video virale ‘Burger’, che metteva in luce in modo ironico la cultura giovanile influenzata da Internet. Da allora, il suo lavoro ha subito un’evoluzione significativa. Con l’uscita dell’album ‘Mysterious Ways’, Face ha iniziato a esplorare tematiche politiche e sociali, affrontando questioni come la povertà, la corruzione e l’abuso nel sistema carcerario russo.

Un sostenitore delle opposizioni

Oltre alla sua musica, Face è noto anche per il suo sostegno all’attivista di opposizione Alexei Navalny, un altro simbolo della lotta contro il regime autoritario in Russia. Le sue dichiarazioni e le sue canzoni hanno spesso messo in discussione le ingiustizie e le violazioni dei diritti umani nel suo paese, rendendolo un bersaglio per le autorità.

Il messaggio della stampa indipendente

Il caso di Face non è un episodio isolato. La situazione della libertà di stampa in Russia è peggiorata drasticamente, con il Governo russo che ha etichettato organizzazioni come The Moscow Times come ‘indesiderabili’, limitando ulteriormente la capacità dei giornalisti di fare il proprio lavoro. La redazione di The Moscow Times si oppone a queste misure, continuando a cercare di fornire notizie accurate e imparziali, nonostante le minacce legali e le intimidazioni.

In questo contesto, il sostegno alla stampa indipendente è cruciale. La possibilità di continuare a informare il pubblico dipende dall’impegno e dalla solidarietà dei lettori. Ogni piccolo contributo può fare la differenza, aiutando a mantenere viva la voce per la verità e la giustizia.