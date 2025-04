Un rito che affonda le radici nella storia

Il rito dei Battenti, che si svolge ogni Giovedì Santo a Verbicaro, un piccolo comune in provincia di Cosenza, è una tradizione che si tramanda da secoli. Questo evento non è solo un momento di celebrazione religiosa, ma rappresenta un profondo atto di penitenza e devozione.

Gli uomini, vestiti di rosso e scalzi, si preparano a vivere un’esperienza intensa, simbolo della Passione di Cristo. Il cardidd, un tappo di sughero con schegge di vetro, diventa lo strumento attraverso il quale i partecipanti si percuotono le cosce, fino a far sanguinare la pelle. Questo gesto estremo è carico di significato, rappresentando la sofferenza e il sacrificio di Gesù.

Il percorso dei Battenti: un cammino di fede

I Battenti non si limitano a un semplice atto di penitenza, ma intraprendono un vero e proprio percorso spirituale attraverso le vie del paese. Per tre volte, questi uomini devoti si muovono in processione, fermandosi davanti alle chiese per segnare con il loro sangue i portali e le scale. Questo rituale non solo sottolinea la loro fede, ma serve anche a rinnovare il legame con la comunità e la tradizione. Ogni tappa del percorso è un momento di riflessione e preghiera, dove il dolore fisico si trasforma in un atto di amore e devozione verso Dio.

Il significato del lavaggio delle ferite

Il rito si conclude con un gesto simbolico: il lavaggio delle ferite nella fontana vecchia del paese. Questo atto non è solo un modo per curare il corpo, ma rappresenta anche un momento di purificazione spirituale. L’acqua, elemento sacro, simboleggia la rinascita e il perdono. I Battenti, dopo aver vissuto un’esperienza così intensa, si avviano verso una nuova fase della loro vita, portando con sé non solo le cicatrici fisiche, ma anche una rinnovata fede e un profondo senso di comunità. La tradizione dei Battenti a Verbicaro è un esempio di come la cultura e la religione possano intrecciarsi, creando un legame indissolubile tra passato e presente.