Il ruolo della stampa nella tutela dei diritti e delle libertà in Italia

Il messaggio del presidente Mattarella

In occasione dell’80° anniversario del quotidiano Alto Adige, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato l’importanza della stampa nella difesa dei diritti e delle libertà fondamentali. La sua dichiarazione evidenzia come la stampa non sia solo un mezzo di informazione, ma un pilastro essenziale della democrazia, capace di garantire che i principi di uguaglianza e dignità sociale siano rispettati in ogni angolo del paese.

La tutela dei diritti delle minoranze

Mattarella ha messo in luce il ruolo cruciale della tutela dei diritti delle minoranze, definendola parte integrante della cittadinanza comune. La Costituzione italiana, secondo il presidente, rappresenta un tassello fondamentale nel progetto di convivenza europea, un progetto che ha visto protagonisti figure storiche come Alcide De Gasperi. L’accordo De Gasperi-Gruber è citato come un modello di dialogo e cooperazione, un esempio da seguire in un’epoca in cui i conflitti sembrano riemergere in diverse parti del continente.

Le sfide dell’informazione moderna

Il presidente ha anche affrontato le nuove sfide che la tecnologia pone alla libertà di informazione. In un contesto in cui le notizie possono diffondersi rapidamente, ma anche essere distorte, la responsabilità dei giornalisti e delle imprese editoriali è più importante che mai. Innovazione, resilienza e coraggio sono le qualità richieste per affrontare queste sfide, mantenendo saldi i valori fondamentali della professione. La libertà e l’autonomia dell’informazione, secondo Mattarella, sono irrinunciabili per la democrazia, e la professionalità dei giornalisti è un prezioso strumento per garantire che questi valori siano rispettati.