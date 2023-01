Il selfie di Jeremy Renner dopo l'incidente per ringraziare i fan

Milano, 4 gen. (askanews) – “Grazie a tutti per le parole gentili, sono conciato per scrivere ma mando il mio affetto a tutti voi”. Con queste parole e un selfie in cui mostra il volto tumefatto Jeremy Renner ha ringraziato i fan e dato qualche rassicurazione sulla sua salute dopo le notizie del grave incidente.

L’attore interprete di Occhio di falco nei film degli Avengers è comparso sui social con una foto dall’ospedale in cui è ricoverato per trauma toracico e lesioni ortopediche in seguito a un incidente mentre cercava di liberare la macchina di un familiare dalla neve, vicino alla sua casa in Nevada.

Renner è ricoverato in terapia intensiva.