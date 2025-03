Una nuova legge per proteggere le vittime

Il Senato della Repubblica Italiana ha recentemente approvato all’unanimità un disegno di legge proposto dalla senatrice Giulia Bongiorno, rappresentante della Lega. Questa normativa si propone di tutelare le vittime di omicidio domestico, impedendo all’imputato di disporre delle spoglie mortali della propria moglie o compagna. Con 107 voti favorevoli, il provvedimento segna un passo significativo nella lotta contro la violenza di genere e mira a garantire maggiore giustizia per le vittime e le loro famiglie.

Un provvedimento necessario

Il testo della legge è stato concepito per evitare che l’imputato possa distruggere prove cruciali, come nel caso della cremazione delle spoglie della vittima. Infatti, il ddl stabilisce che l’indagato non possa decidere l’inumazione o la cremazione della vittima dall’iscrizione nel registro degli indagati fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione. Questa misura è fondamentale per garantire che le indagini possano svolgersi senza ostacoli e che la verità possa emergere senza interferenze.

Pene accessorie in caso di condanna

In aggiunta, il divieto di disporre delle spoglie mortali diventa una pena accessoria in caso di condanna. Questo aspetto della legge sottolinea l’importanza di riconoscere il dolore e la sofferenza delle famiglie delle vittime, offrendo loro una forma di giustizia anche dopo la morte del proprio caro. La legge rappresenta un chiaro messaggio: la violenza domestica non sarà tollerata e chi commette tali atti dovrà affrontare conseguenze severe.