Il Senato francese osserva un minuto di silenzio per Israele

Parigi, 11 ott. (askanews) – Il Senato francese ha osservato un minuto di silenzio in omaggio alle vittime degli attacchi di Hamas in Israele, il cui popolo è “ferito, traumatizzato” ma “valoroso” secondo il presidente della Camera alta Gérard Larcher che denuncia “crimini contro l’umanità”.

Come introduzione alle tradizionali interrogazioni al governo di mercoledì pomeriggio, in gran parte dedicate alla guerra tra Israele e il movimento islamico palestinese Hamas, i senatori, in piedi, hanno osservato nell’emiciclo un momento di contemplazione, come i loro colleghi dell’Assemblea nazionale. il giorno prima.