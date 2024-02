Roma, 8 feb. (askanews) - "Ho comunicato alla giunta e ai consiglieri di Alternativa popolare il fatto che ho dato le dimissioni dalla carica di sindaco di Terni. I motivi sono di carattere politico. Continuo a essere segretario di Ap ma non farò più il sindaco di Terni, così non rischiamo di ave...

Roma, 8 feb. (askanews) – “Ho comunicato alla giunta e ai consiglieri di Alternativa popolare il fatto che ho dato le dimissioni dalla carica di sindaco di Terni. I motivi sono di carattere politico. Continuo a essere segretario di Ap ma non farò più il sindaco di Terni, così non rischiamo di avere una dittatura bandecchiana”. Lo annuncia in un video su Instagram il sindaco di Terni Stefano Bandecchi.

“La mia esperienza politica va avanti in quanto segretario di Alternativa”, conclude.