Il sondaggio politico della settimana: centrodestra in difficoltà, Pd al 19%

La data spartiacque è stata di fatto quella del Primo Maggio che ha coinciso con il varo del Decreto lavoro ed il sondaggio politico della settimana spiega che il centrodestra è in difficoltà mentre il Pd tocca il 19%. La rilevazione realizzata da Termometro politico disegna infatti uno uno scenario in cui i dem avanzano con Lega e Forza Italia in calo e che “pregiudicano” la sostanziale tenuta di FdI di Giorgia Meloni. Meloni che però adesso pare godere di una fiducia leggermente in calo.

Sondaggio politico della settimana, Pd al 19%

Termometro Politico ha spiegato infatti che essa è scesa al 43,8%. E in merito alle intenzioni di voto sui singoli partiti? Il sondaggio settimanale, realizzato tra il 2 e il 4 maggio 2023, dice che sarebbero in difficoltà tutti i partiti della maggioranza di governo. Fdi è stabile al 29,6% tuttavia i suoi alleati, Lega e Forza Italia, calano rispettivamente al 9,3% e al 7,4%. Dal canto suo invece il Partito Democratico di Elly Schlein sfiora il 19 (18,9%). Sale anche il M5S di Giuseppe Conte e tocca il 16,1%.

Azione continua a salire e doppia Italia Viva

Azione di Carlo Calenda è al 4,2%, Italexit al 2,5% raggiunge +Europa, sorpassando Sinistra/Verdi (2,4%). Italia Viva invece è al 2,3%. Chiudono Unione Popolare (1,5%) e Democrazia Sovrana Popolare (1,4%). E sul decreto lavoro? Il 48% degi italiani lo giudica positivamente, con il 16,4% che trova però negativa la maggiore liberalizzazione dei contratti a termine. Il 45,6% non ha gradito il legiferato ed il 17,5% è comunque favorevole al taglio del cuneo fiscale.