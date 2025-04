Il fenomeno delle scommesse sul Conclave

Con l’avvicinarsi del Conclave, previsto per inizio maggio, l’attenzione si concentra non solo tra i fedeli, ma anche nel mondo delle scommesse. Sebbene in Italia sia vietato scommettere sull’elezione del Pontefice, all’estero il fenomeno del “toto-Papa” sta mobilitando milioni di dollari. Secondo la piattaforma Polymarket, il mercato “Who will be the next Pope?” ha già superato i 4,5 milioni di dollari di puntate, un dato che evidenzia l’interesse globale per questo evento cruciale.

I favoriti e le loro probabilità

Attualmente, il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, è considerato il favorito, con una probabilità di elezione stimata attorno al 31%. Le sue quote oscillano tra 1.8 e 2.5, rendendolo il candidato più quotato. Segue il cardinale Luis Antonio Tagle, molto apprezzato nei Paesi asiatici, con una probabilità del 23% e quote tra 3.0 e 4.8. Tagle è visto come un possibile “Papa del Sud del mondo”, in linea con la visione globale della Chiesa moderna.

Outsider e dinamiche di scommessa

Tra gli outsider più seguiti ci sono Péter Erdő, Peter Turkson e Matteo Zuppi, tutti con una probabilità del 10%. Erdő è noto per la sua autorevolezza in Europa orientale, mentre Turkson rappresenterebbe una storica elezione africana. Zuppi, figura carismatica e progressista, ha visto crescere le sue quote negli ultimi giorni. Le fluttuazioni delle scommesse sono influenzate da dichiarazioni pubbliche e movimenti in Vaticano, rendendo il mercato estremamente dinamico.

Il dibattito etico sulle scommesse

Nonostante l’interesse crescente, in Italia è vietato scommettere sull’elezione del Pontefice. La normativa vigente esclude eventi religiosi dalle scommesse autorizzate, considerandoli incompatibili con la dignità del fatto religioso. Questo divieto ha sollevato un dibattito etico: da un lato, alcuni vedono le scommesse come una forma di curiosità popolare, dall’altro, molti credenti le considerano una profanazione di un momento sacro.

Conclusioni e prospettive future

Il toto-Papa è un fenomeno internazionale che si intreccia con la geopolitica della Chiesa e l’interesse popolare. Mentre Parolin sembra in pole position, la corsa è ancora aperta e, come da tradizione, potrebbe essere lo Spirito Santo a sorprendere tutti, scegliendo una figura inaspettata. In questo contesto, il proverbio “Chi entra Papa, esce Cardinale” risuona più che mai, sottolineando l’imprevedibilità di questo evento sacro.