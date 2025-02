Un anno alle Olimpiadi invernali

Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, il progetto del villaggio olimpico sta prendendo forma. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha recentemente visitato il cantiere, sottolineando l’importanza di questo intervento non solo per i giochi, ma anche per il futuro della città. Al termine delle Olimpiadi, il villaggio olimpico sarà trasformato in uno studentato con 1.700 posti letto, offrendo un’opzione abitativa a prezzi competitivi per gli studenti universitari.

Un’opportunità per gli studenti

Il costo previsto per ogni posto letto è di 650 euro al mese, una cifra che si colloca al di sotto dei prezzi medi attuali per gli affitti nella zona. Questa iniziativa rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di alloggi accessibili per gli studenti, un tema sempre più rilevante nelle grandi città italiane. La trasformazione del villaggio olimpico in studentato non solo contribuirà a risolvere il problema abitativo, ma favorirà anche la creazione di una comunità studentesca vibrante e dinamica.

Riqualificazione dell’area di Porta Romana

Il villaggio olimpico è parte di un progetto di riqualificazione più ampio che interessa l’area dismessa dell’ex scalo ferroviario di Porta Romana. Questo intervento prevede la costruzione di 320 abitazioni in edilizia sociale o convenzionata, un passo fondamentale per garantire che anche le fasce più vulnerabili della popolazione possano beneficiare della rinascita urbana. La riqualificazione di Porta Romana non solo migliorerà l’estetica della zona, ma avrà anche un impatto positivo sull’economia locale, creando posti di lavoro e opportunità di sviluppo.

Un modello per il futuro

Il progetto del villaggio olimpico di Milano-Cortina rappresenta un modello innovativo di utilizzo degli spazi urbani. La capacità di trasformare strutture temporanee in soluzioni abitative permanenti è un esempio di come le città possono affrontare le sfide abitative contemporanee. Con l’approccio giusto, è possibile creare spazi che non solo soddisfano le esigenze immediate, ma che contribuiscono anche a costruire un futuro sostenibile per le generazioni a venire.