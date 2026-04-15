Costa guiderà i deputati di Forza Italia: il passaggio a Montecitorio

Enrico Costa assume la guida dei deputati azzurri: tra ringraziamenti a Paolo Barelli e impegni su competenza e coesione

Il gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera ha ufficializzato un cambio nella sua leadership: Enrico Costa è stato nominato capogruppo come unico candidato e scelto per acclamazione durante la riunione a Montecitorio. L’avvicendamento segna la conclusione di una decisione interna che trova motivazioni sia organizzative sia politiche, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare l’unità del gruppo e la capacità di intervento in aula.

Al centro della comunicazione ufficiale c’è il passaggio di ruolo da Paolo Barelli a Costa, accompagnato dalla prospettiva di una nomina governativa per Barelli come possibile viceministro per i Rapporti con il Parlamento. La sequenza evidenzia come i mutamenti interni del partito si intreccino con assetti più ampi della coalizione e con le scelte di leadership promosse dallo stato maggiore del movimento.

Il passaggio di consegne a Montecitorio

La votazione svoltasi nella sala del gruppo alla Camera è avvenuta con procedure concordate: Costa è risultato l’unico candidato e la nomina è stata ratificata per acclamazione, una formula che sottolinea il consenso prevalente all’interno del gruppo. Nel suo intervento di ringraziamento il neo capogruppo ha richiamato figure e riferimenti storici legati al partito, segnalando come priorità la coesione interna e la valorizzazione della competenza nei temi parlamentari. La scelta di un leader percepito come esperto punta a dare stabilità operativa nella gestione dei dossier più complessi.

Le reazioni della leadership

Il segretario di partito, Antonio Tajani, ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto da Paolo Barelli, definendolo concreto, leale ed efficiente, e ha formulato auguri di buon lavoro a Costa, sottolineando la fiducia nelle sue capacità. Nel commento ufficiale Tajani ha inoltre evidenziato come il contributo di Barelli rimanga prezioso per il futuro del movimento, lasciando intendere che il cambio non rappresenta una cesura ma una redistribuzione di responsabilità all’interno del partito.

Chi è Enrico Costa

Figlio dell’ex ministro Raffaele Costa, Enrico Costa ha maturato una carriera politica e istituzionale che lo ha portato a ricoprire incarichi di rilievo, tra cui quello di ministro per gli affari regionali in governi precedenti. Il suo profilo è caratterizzato da una forte attenzione all’approfondimento tecnico e all’analisi legislativa: lo stesso neo capogruppo ha richiamato l’influenza di maestri politici e professionali, rendendo evidente la scelta di uno stile basato sul dettaglio e sulla preparazione dei testi parlamentari. Questo background giustifica, agli occhi dei colleghi, la sua candidatura a guidare il gruppo alla Camera.

Stile e priorità programmatiche

Nel breve discorso che ha accompagnato la nomina, Enrico Costa ha menzionato il ruolo ispiratore di Silvio Berlusconi e ha posto l’accento su parole chiave come competenza, coesione e valori liberali. Ha inoltre sottolineato l’importanza del rispetto dei diritti e della capacità di rappresentare al meglio le istanze degli elettori. Il nuovo capogruppo ha promesso di dialogare con tutti i deputati del gruppo, richiedendo collaborazione e umiltà, elementi che intende porre alla base della sua azione politica quotidiana.

Implicazioni per il partito e gli scenari futuri

Questo riassetto interno si inserisce in un quadro più ampio di rinnovamento che il partito sta attraversando: la sostituzione alla guida del gruppo alla Camera è solo uno degli snodi che compongono una serie di mosse organizzative e di nomine di cui si discute a livello nazionale. L’avvicendamento è stato interpretato come un passo verso una nuova fase che mira a rafforzare l’efficacia parlamentare e la presentabilità del gruppo nei confronti dell’opinione pubblica.

Resta aperta la questione delle nomine governative e degli ulteriori spostamenti di ruoli che potrebbero accompagnare questa fase. La scelta di affidare a Costa la guida dei deputati azzurri segna, comunque, la volontà di valorizzare figure con esperienza tecnica e capacità di sintesi politica, a testimonianza di un partito che cerca equilibrio tra radici storiche e nuove esigenze organizzative.