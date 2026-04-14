Italia: perché il governo chiede la sospensione del patto di stabilità e degli strumenti europei

Italia: perché il governo chiede la sospensione del patto di stabilità e de...

Italia: perché il governo chiede la sospensione del patto di stabilità e de...

Il governo solleva il tema della sospensione del patto di stabilità, dell'ETS e del CBAM: tra pressioni in Europa, richieste industriali e tensioni politiche interne

Negli ultimi giorni la leadership italiana ha alzato la voce su diverse regole europee ritenute troppo stringenti in un contesto di incertezza energetica e commerciale. La presidente del Consiglio ha sostenuto che sospendere il patto di stabilità e rivedere l’applicazione dell’ETS e del CBAM potrebbe essere una misura necessaria per proteggere famiglie e imprese.

Queste proposte sono entrate nel dibattito pubblico in contemporanea alle preoccupazioni per le forniture via stretto di Hormuz e agli appelli dell’industria energetica.

La discussione riguarda strumenti tecnici e politiche economiche che hanno ripercussioni concrete sulla competitività e sui bilanci pubblici. A livello politico interno si registra un confronto acceso: alcune forze premono per misure immediate anche al di fuori di un consenso europeo, mentre altre invitano a trovare soluzioni comuni dentro la UE.

Intanto il mondo industriale e gli operatori energetici chiedono flessibilità per evitare ricadute sui costi produttivi.

Le ragioni della richiesta italiana

Dal punto di vista del governo, la necessità di intervento nasce dall’aumento dei costi energetici e dalla prospettiva di shock prolungati sulle forniture. Per questo l’esecutivo chiede una sospensione generalizzata del patto di stabilità e misure temporanee sull’ETS e sul CBAM. L’obiettivo dichiarato è tutelare la capacità di spesa pubblica per misure sociali e per sostenere settori energivori, evitando che le regole europee impediscano interventi nazionali considerati urgenti.

Pressioni dal mondo industriale

Figure del settore energetico, come l’amministratore delegato di Eni, hanno richiesto interventi mirati, tra cui la sospensione di limiti o divieti che potrebbero ridurre l’offerta di gas e l’azzeramento temporaneo di alcune imposte ambientali. Tali richieste si intrecciano con la preoccupazione per prodotti critici come il jet fuel e i fertilizzanti, settori per i quali la stabilità dei prezzi è strategica per export e produzione interna.

Che cosa sono ETS e CBAM

Per orientarsi nel dibattito è utile chiarire i concetti: l’ETS è il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, basato su un principio di cap and trade che fissa un tetto complessivo di emissioni e distribuisce quote alle imprese. Con il tempo il numero di quote è stato ridotto per incentivare la decarbonizzazione, e il calendario di riduzione e di eliminazione delle quote gratuite è uno dei punti di contesa. Il CBAM, invece, è il meccanismo che tassa il carbonio incorporato nelle importazioni per evitare il trasferimento di emissioni verso Paesi terzi e tutelare la concorrenza dell’industria europea.

Impatto e criticità

L’applicazione di questi strumenti riduce le emissioni ma aumenta i costi per aziende esposte a mercati internazionali. In più, il CBAM è stato interpretato da alcuni partner commerciali come potenziale misura protettiva mascherata da obiettivi ambientali. È importante ricordare che il CBAM ha completato la fase transitoria e una parte delle regole definitive è già operativa dal primo gennaio 2026, elemento che complica le richieste di revisione immediata.

Reazioni politiche e possibili mosse nazionali

All’interno dell’esecutivo si sono registrate posizioni nette: un vicepremier ha avvertito che, se la UE non modificherà le regole, l’Italia valuterà misure autonome per sostenere cittadini e imprese. Dall’opposizione sono arrivate critiche sul passato, con interrogativi sul perché alcune scelte europee siano state approvate e proposte alternative come il tetto europeo al prezzo del gas, già sperimentato in passato da altri Stati.

Tra scontro e negoziazione

La Commissione europea per ora non ha dato piena disponibilità a una sospensione immediata, richiamando la necessità di condizioni oggettive. Al contempo, si discute di possibili aggiustamenti tecnici: congelamento di benchmark, sospensione temporanea dell’applicazione dell’ETS al termoelettrico o revisione dei parametri di assegnazione delle quote, misure che potrebbero essere discusse in sedi comunitarie nelle prossime settimane e durante la revisione più ampia annunciata per l’estate.

Scenari economici e conclusione

Se le tensioni sulle rotte energetiche dovessero persistere, cresce il rischio di impatti sull’economia reale: aumento dei costi produttivi, problemi per il trasporto aereo, riduzione della competitività di settori strategici e, in prospettiva estrema, il rischio di rallentamento economico più ampio. Di fronte a questi rischi, l’Italia spinge per soluzioni temporanee e mirate dentro la UE, ma non esclude di agire autonomamente se non verrà trovato un equilibrio che coniughi ambizione climatica e tutela della competitività industriale.

La partita è aperta: sarà il risultato dei negoziati europei, delle pressioni industriali e della capacità del governo di costruire alleanze con altri Stati membri a determinare se si arriverà a una sospensione temporanea delle regole o a misure correttive meno radicali ma più condivise.