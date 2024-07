Ilary Blasi è incinta? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che la conduttrice è stata immortalata in vacanza con il compagno Bastian Muller ed è spuntato un pancino sospetto.

Ilary Blasi è incinta? Spunta un pancino sospetto

In vacanza in Grecia con il fidanzato Bastian Muller, Ilary Blasi si sta godendo una seconda giovinezza. Da quando ha messo fine al matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice sembra aver dato inizio ad un nuovo capitolo della sua esistenza. Non a caso, i fan paragonano la sua immagine di oggi a quella che aveva ai tempi di Passaparola. Tralasciando ciò, nelle ultime ore Ilary è finita al centro dell’attenzione per una presunta gravidanza: è davvero incinta del quarto figlio?

Ilary Blasi in Grecia con Bastian Muller

Ad avanzare l’ipotesi di una presunta gravidanza della Blasi è stato il settimanale Diva e Donna, che ha paparazzato la conduttrice in vacanza in Grecia con il fidanzato, prima a Mykonos e poi ad Antiparos. In effetti, un pancino sospetto c’è, ma potrebbe anche essere legato all’alimentazione. Quindi, cosa fa pensare che Ilary sia incinta? Di mezzo c’è la rinuncia al programma La Talpa.

Ilary Blasi ha rinunciato a La Talpa perché è incinta?

Stando a quanto sostengono i beninformati, Ilary Blasi avrebbe rinunciato alla conduzione de La Talpa, adesso affidata a Diletta Leotta, perché è incinta. Ovviamente, sono semplici voci di corridoio non confermate dalla presentatrice.