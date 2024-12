Ilary Blasi sbarca su TikTok, il video virale: "Vi posso far vedere cose zozze"

"Aiutatemi voi e scrivetemi cosa volete vedere. Vi posso far vedere cose zozze, cose simpatiche" afferma Ilary Blasi nel suo primo video

Ilary Blasi sbarca su TikTok e il suo primo video diventa subito virale con 2,2 milioni di visualizzazioni, 144mila likes e 3400 commenti. Già su Instagram, Ilary ha riunito un folto pubblico di follower, ben 2,3 milioni, coinvolgendoli in vari aspetti della sua vita: dalle vacanze al lavoro, fino alla vita privata con il compagno Bastian e i figli.

Il primo video su TikTok di Ilary Blasi

L’arrivo di Ilary Blasi sulla piattaforma avviene con l’ironia tipica della conduttrice. Il nome del suo account è @ilary.blasi.official e spiega Ilary di non sapere ancora bene come usarlo. Per questo chiede l’aiuto dei follower.

“Io lo so che voi mi cercate perché volete che vi dica qualcosa esordisce Ilary. “Ok, da oggi sono su TikTok.”

Prosegue poi: “Aiutatemi voi e scrivetemi cosa volete vedere. Vi posso far vedere cose zozze, cose simpatiche.” Nella didascalia del video però precisa: “Niente balletti (e niente cose zozze)”.

La reazione degli utenti

Il video è andato subito virale e nei commenti gli utenti si sono sbizzarriti nel fare richieste a Ilary. C’è chi le chiesto di tornare presto in televisione, chi le ha fatto i complimenti per il suo aspetto, dicendole che diventa sempre più bella e chi ha tirato in ballo l’ex marito Francesco Totti.