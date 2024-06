Pier Silvio Berlusconi ha evidenziato alcune criticità riguardo alla conduzione di Vladimir Luxuria a “L’Isola dei Famosi”, aprendo la strada a un possibile ritorno di Ilary Blasi come conduttrice.

Ilary Blasi: tra Isola dei Famosi e Talpa, ecco dove la vedremo

Attualmente, Ilary Blasi è impegnata nel programma estivo Battiti Live, affiancata da Alan Palmieri dopo il lungo mandato di Elisabetta Gregoraci.

Mediaset guarda avanti e sta considerando di riportare in auge “La Talpa”, reality show precedentemente condotto da Paola Perego, con Ilary Blasi favorita per il ruolo di presentatrice grazie al suo stile vivace e ironico. Il 2 luglio, durante la presentazione dei palinsesti, saranno rivelate ulteriori anticipazioni su queste potenziali novità.

Isola dei Famosi o la Talpa? Ecco dove vedremo Ilary Blasi

C’è inoltre il forte indizio di un ritorno della bella conduttrice Ilary Blasi a “L’Isola dei Famosi”, un programma che ha sempre amato e che potrebbe condurre di nuovo. Secondo alcuni rumors, potrebbe essere affiancata da Vladimir Luxuria come opinionista, con un cast di celebrità di spicco.

Nel frattempo, Ilary Blasi sta concludendo le riprese per la seconda stagione del documentario “Unica” per Netflix, suscitando curiosità anche per gli sviluppi della sua vita personale, inclusa la possibilità di un secondo matrimonio con Bastian Muller.