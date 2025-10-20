Un’imprenditrice italiana è morta dopo un intervento di liposuzione eseguito in Turchia. La vittima, Milena Mancini, aveva 50 anni ed è deceduta dopo 20 giorni di agoni in terapia intensiva a Istanbul.

Imprenditrice italiana morta dopo un intervento di liposuzione in Turchia: si è spenta dopo 20 giorni di agonia

Milena Mancini aveva 50 anni, agente immobiliare di Isola del Liri, in provincia di Frosinone.

La donna è morta dopo 20 giorni in terapia intensiva all’ospedale di Istanbul, in Turchia, dove si era recata per un intervento di liposuzione in una clinica privata. Figlia dell’industriale Alvaro Mancini, tra i fondatori e dirigente dell’Indexa SpA, specializzata in manutenzione e servizi industriali, Milena lascia due figlie e il compagno.

Imprenditrice italiana morta dopo un intervento di liposuzione in Turchia: l’imprevisto sotto i ferri

Isola del Liri piange la nota imprenditrice Milena Mancini, morta a 50 anni dopo un intervento di liposuzione eseguito a Istanbul, in Turchia. Mentre la donna era sotto i ferri, stando alle prime informazioni non ancora confermate, la donna avrebbe subito una lesione accidentale allo stomaco. Da lì il ricovero in terapia intensiva e la morte dopo un’agonia di 20 giorni. I sanitari, come detto, non hanno però ancora confermato.