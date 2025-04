Sabrina Nardella, 38 anni, è morta lo scorso 24 aprile dopo un intervento di liposuzione in una clinica privata di Caserta. Aperta un’inchiesta.

Originaria di Gaeta e madre di due bambini, Sabrina Nardella aveva 38 anni ed è morta a seguito di complicazioni dovute a un intervento di liposuzione avvenuto in una clinica privata di Caserta lo scorso 24 di aprile.

Sabrina faceva la parrucchiera nel centro storico di Porto Salvo. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a seguito della morte della 38enne Sabrina Nardella dopo un intervento di liposuzione in una clinica privata di Caserta. E’ stata dunque disposta l’autopsia sul corpo della donna, che sarà effettuata mercoledì 30 aprile nell’obitorio dell’ospedale di Caserta. Le indagini, per capire le cause che hanno portato alla morte di Sabrina, sono state affidate ai Carabinieri della compagnia di Caserta.