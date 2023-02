Amara sorpresa per quel bruto e una vicenda che sta spopolando negli Usa: in Florida una donna si difende con successo dal suo aggressore in palestra e letteralmente gliele dà.

La 24enne Nashali Alma ha fronteggiato, respinto e cacciato un uomo che le era saltato addosso con intenti criminali e che credeva di aver ragione facilmente di lei.

Evidentemente l’aggressore, poi identificato come Xavier Thomas-Jones e fermato, non aveva visto bene i quadricipiti della sua “vittima”, roba da sbriciolare i capitelli di marmo a ginocchiate. I media Usa spiegano che la donna della contea di Hillsborough ha combattuto con successo un uomo che l’ha aggredita fisicamente nella palestra del suo complesso residenziale.

Ecco il video dell’accaduto.

