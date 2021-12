In Francia disegno di legge per Green Pass solo se vaccinati

Parigi, 18 dic. (askanews) – La Francia si prepara a una stretta sul “pass sanitario”, la versione francese del green pass: lo ha annunciato il primo ministro Jean Castex in conferenza stampa a Parigi, dopo aver definito “folgorante” la rapidità di diffusione della variante Omicron.

“Se in Francia abbiamo contato già diverse centinaia di casi, pensiamo che questa variante Omicron si diffonderà molto rapidamente, al punto da diventare dominante dall’inizio del 2022, come è già successo in Gran Bretagna dove ci sono stati oltre 90.000 casi solo oggi.

Per questo abbiamo deciso insieme al presidente della Repubblica che un disegno di legge sarà sottoposto al parlamento a inizio gennaio in particolare per trasformare il pass sanitario in pass vaccinale e inasprire le sanzioni e i controlli contro i pass falsi. Ormai, soltanto la vaccinazione sarà valida nei pass”.