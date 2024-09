"In giovinezza provenivo da un corpo robusto che mi ha costretto a dimagrire drasticamente. Quanto a Gianna Nannini? Monotona. A 21 anni, ho deciso di fuggire con Umberto Marzotto, e avevo l'occasione di essere una contessa", ha affermato Donatella Rettore.

Donatella Rettore è un'artista nota per la sua personalità indomita. Ha avuto un'’influenza decisiva su di lei il cantante Lucio Dalla, dopo un incontro durante un concorso per talenti emergenti. Nonostante una delusione nel Festival di Sanremo 1974, Rettore ha avviato una carriera di successo in Germania. Ha affrontato l'insicurezza fisica e i commenti negativi, simili a quelli lamentati da Lucio Battisti, decidendo di intraprendere un regime alimentare. Tra i suoi successi, considera "Splendido Splendente" la sua canzone più internazionale. Nonostante la sua sicurezza sul palcoscenico, ha rivelato di soffrire di attacchi di panico. La Rettore ha avuto rapporti di tensione con altre cantanti italiane come Gianna Nannini e Loredana Bertè. La sua vita sentimentale ha avuto momenti significativi come una breve relazione con Umberto Marzotto, ma è sposata da 50 anni con il marito Claudio.

Donatella Rettore è sempre stata una figura indomita, nonostante i tentativi di placarla attraverso l’istruzione in un collegio gestito dalle suore dorotee. Il suo percorso fu contraddistinto da concerti mancati dei Rolling Stones a Milano, e punizioni costanti, finché non incrociò il suo cammino con Lucio Dalla. La sua vita prese una nuova direzione a seguito dell’incontro con lui durante un concorso per talenti emergenti a Riva del Garda. Rivela al Corriere della Sera che lui le chiese chi le avesse scritto le canzoni, e al sapere che i pezzi erano originati da lei, si offrì di interagire con la madre reticente di Donatella. Dopo un tempo, Rettore divenne l’apripista per i concerti di Dalla.

La sua esperienza al Festival di Sanremo del 1974 non fu positiva, cosa che la portò a cercare successo in Germania, dove era molto amata. Neanche lì, però, la strada fu priva di ostacoli. Donatella racconta che sua madre continuava a sminuirla, definendola un’emigrante di lusso. L’artista versava lacrime non solo per i rimproveri materni, ma anche per la sua insicurezza fisica. Era in sovrappeso, e sebbene ciò non influenzasse la sua carriera in Germania, dove si nascondeva dietro ampie bluse, Donatella decide di intraprendere un regime alimentare. Con dedizione e sforzo, passò da una taglia 50 a una 42, perdendo peso in modo graduale e senza smagliature.

Luco Battisti, un altro artista italiano amato, si confrontava con problemi simili. Quando Rettore gli domandò perché evitasse le apparizioni televisive, lui rispose dicendo che i commenti sul suo aspetto fisico e stile vestimentario erano troppo negativi da parte dei giornalisti del tempo.

Donatella Rettore considerava la canzone “Splendido splendente” come la più internazionale scritta da una donna. Durante il suo soggiorno a Londra, ebbe l’opportunità di frequentare personalità di spicco come David Bowie, Elton John, Simon Le Bon e George Michael, con cui spesso si allenava in palestra. Rettore, nonostante si senta a suo agio sul palcoscenico, a volte fatica ad affrontarlo a causa degli attacchi di panico.

Il suo rapporto con le colleghe della scena musicale non è sempre stato amichevole. Riguardo a Gianna Nannini, ha menzionato che la discografica Ricordi le aveva suggerito di emulare Donatella. Tuttavia, il risultato, “Fotoromanza”, la trovava piuttosto ridicola. Ancora oggi, la loro relazione non è certo amichevole. Ebbe inoltre un alterco con Marcella a Sanremo nel 1986, nonostante fosse stata costretta a partecipare per evitare una penale significativa. Non ha un grande rapporto con Loredana Bertè.

Parlando della sua vita sentimentale, discusse di come, nel 1983, stava per diventare contessa a seguito di una folle infatuazione per Umberto Marzotto. La loro avventura durò un’estate. Da allora, è tornata alla monogamia con il marito Claudio, con cui è sposata da 50 anni.