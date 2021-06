In Guatemala i giovani si sfidano al gioco della pelota Maya

Milano, 22 giu. (askanews) – La salvezza della cultura Maya passa anche dalla “pelota”. In Guatemala le comunità insegnano ai giovani l’antico gioco le cui tracce risalgono all’era precolombiana per rafforzare in loro il senso di comunità e di identità culturale.

In tutto il Paese esistono 11 squadre, di cui una femminile, che partecipano a vari tornei durante l’anno. In corso le qualificazioni per il Campionato Mesoamericano che si terrà dal 2 al 5 dicembre nello Yucatan, in Messico.