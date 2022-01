In Pakistan una 14enne si spara mentre gira un video su TikTok

Tragedia dell'imprudenza in Pakistan, dove una 14enne si spara allo stomaco mentre gira un video su TikTok e muore malgrado i soccorsi tempestivi

Tragedia in Pakistan, dove secondo i lanci delle agenzie internazionali una 14enne si è sparata mentre girava un video su TikTok, morendo poco dopo malgrado soccorsi tempestivi. I media spiegano che la ragazzina stava armeggiando con una pistola quando è partito un colpo.

La tragedia si è consumata nella nella città di Hyderabad, una delle più “moderne” del nord musulmano del continente indiano, città che ha un elevatissimo tasso di utilizzo dei social e al contempo un numero altissimo di persone che hanno in casa armi. Pare infatti che l’arma fosse entrata nella sua disponibilità secondo il consueto “mood” che purtroppo in Pakistan ed in molte altre regioni del mondo non cessa di mietere vittime.

Quale? Quello per cui esistono nazioni e realtà sociali in cui la presenza di armi da fuoco è considerata cosa naturale come da noi è naturale avere in casa un aspirapolvere. Secondo la ricostruzione della polizia la 14enne stava girando un video sulla popolare piattaforma per video brevi e proprio in quel frame che intendeva postare stava armeggiando con una pistola automatica.

Non è dato sapere se la ragazzina abbia “scarrellato” lei l’arma, armandola o se la stessa avesse già il colpo in canna. Sta di fatto che la 14enne ad un certo punto è stata raggiunta da un colpo che le ha centrato ed attraversato lo stomaco. I soccorsi sono stati purtroppo inutili. Ha spiegato un portavoce della polizia: “Il proiettile le ha attraversato lo stomaco causando la sua morte“. Nel 2021 in Pakistan già quattro giovanissimi hanno perso la vita mentre stavano girando video su TikTok.