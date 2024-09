In vista della cerimonia di premiazione a Venezia, Almodovar sembra essere il più quotato per il Leone d'Oro, mentre Nicole Kidman è in pole position per la Coppa Volpi. Anche l'Italia figura tra i concorrenti.

Ci si aspetta che il recentemente nominato Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, partecipi alla serata conclusiva dell'81ima Mostra del Cinema a Venezia, che è in programma stasera. Nonostante non ci siano conferme ufficiali dalla Biennale di Venezia, fonti dal ministero suggeriscono che Giuli,...

Ci si aspetta che il recentemente nominato Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, partecipi alla serata conclusiva dell’81ima Mostra del Cinema a Venezia, che è in programma stasera. Nonostante non ci siano conferme ufficiali dalla Biennale di Venezia, fonti dal ministero suggeriscono che Giuli, che è un amico stretto del presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco e ex leader della Fondazione MAXXI, farà la sua apparizione sul red carpet, dove è stato presente lo scorso 28 agosto per la cerimonia di apertura. Nel frattempo, le misure di sicurezza al Lido si intensificano in anticipo alla serata.

Pochissime ore prima della serata finale di Venezia 81, dei rumor circolano riguardo ai premi assegnati dalla giuria, guidata da Isabelle Huppert. Per l’Italia, pare che ci sarà un riconoscimento per Vermiglio, il secondo lavoro di Maura Delpero. Nicole Kidman, protagonista di Babygirl, diretto da Halina Reijn, è stata vista nel lussuoso Cipriani alla Giudecca ed è probabilmente la scelta per la Coppa Volpi, insieme a Vincent Lindon in The Quiet Son (Jouer avec le feu), di Delphine e Muriel Coulin, contrariamente alle suggestioni che riguardavano Daniel Craig in Queer di Luca Guadagnino.

Il favorito per il Leone d’Oro, Pedro Almodovar per La stanza accanto, è stato avvistato al Marriot sull’Isola delle Rose. Altri premiati probabili includono Walter Salles per I’m Still Here e Brady Corbet per The Brutalist.