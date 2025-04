Un’iniziativa a sostegno delle famiglie

Il nuovo asilo nido “San Francesco e Santa Chiara”, inaugurato il 14 aprile, rappresenta un passo significativo per la Chiesa cattolica nel suo impegno verso le famiglie dei dipendenti vaticani. Questo progetto, fortemente voluto da Papa Francesco, si inserisce in un contesto di attenzione e cura per le esigenze delle famiglie che lavorano all’interno delle mura leonine. La struttura, situata in via San Luca, è la prima del suo genere nel Vaticano e offre un ambiente sicuro e stimolante per i bambini.

Dettagli della struttura e dei servizi offerti

L’asilo nido è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.30, e può accogliere fino a 30 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. La struttura è progettata per fornire attività educative e sociali, con un’equipe educativa dedicata che supporta i bambini nel loro percorso di crescita. L’obiettivo è quello di sviluppare conoscenze e favorire la condivisione di esperienze tra i piccoli, creando un ambiente di apprendimento positivo.

Un progetto atteso e richiesto

La realizzazione di questo asilo nido è stata una risposta a una richiesta sentita da parte dei genitori e delle famiglie dei dipendenti vaticani. Come spiegato dall’avvocato Azzurra Lacirignola, referente del Governatorato, l’idea di creare un asilo nido era stata discussa per circa un anno e mezzo prima della sua apertura. La benedizione dei nuovi locali, officiata dal cardinale Fernando Vérgez Alzaga, ha segnato un momento di grande significato per la comunità vaticana.

Un servizio educativo bilingue

Un aspetto innovativo dell’asilo è il servizio educativo bilingue, che prevede la presenza di insegnanti di lingua italiana e inglese in ogni classe. Questo approccio mira a fornire ai bambini un’esperienza educativa arricchente, favorendo l’apprendimento di due lingue sin dalla tenera età. Le prime settimane di apertura sono state dedicate all’inserimento dei bambini, un processo fondamentale per garantire un adattamento sereno e positivo.

In un contesto in cui la Chiesa si impegna a sostenere le famiglie, l’apertura di questo asilo nido rappresenta un segnale forte e chiaro di vicinanza e attenzione alle esigenze dei dipendenti vaticani. Con questo progetto, Papa Francesco continua a dimostrare il suo impegno per una Chiesa che si fa carico delle sfide quotidiane delle famiglie, promuovendo un ambiente di crescita e sviluppo per le nuove generazioni.