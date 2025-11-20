Un uomo di Borgo Virgilio ha nascosto per anni la morte della madre, continuando a incassare indebitamente la pensione, celando così un macabro segreto all’interno della propria abitazione.

Incassa per anni la pensione della madre morta

Le indagini hanno rivelato una scoperta sconvolgente: nella cantina dell’abitazione dell’uomo era nascosto il corpo mummificato della madre, morta nel 2022 per cause naturali.

Per almeno tre anni, il figlio non aveva denunciato il decesso, continuando a incassare indebitamente la pensione dell’Inps. Ora l’uomo è indagato per occultamento di cadavere, truffa ai danni dell’Inps, sostituzione di persona e falso ideologico. La salma è stata trasferita alle camere mortuarie per accertamenti medico-legali, che chiariranno tutti i dettagli della vicenda.

Incassa per anni la pensione della madre morta travestendosi da lei: come è stato scoperto

Un uomo di 57 anni di Borgo Virgilio, in provincia di Mantova, ha cercato di mettere in atto un piano singolare per continuare a percepire la pensione della madre defunta. Quando la carta d’identità dell’anziana è giunta a scadenza, il figlio ha deciso di recarsi agli uffici comunali travestito da donna, indossando abiti femminili, parrucca e trucco, nella speranza di rinnovare il documento senza destare sospetti. Tuttavia, gli impiegati hanno subito notato l’incongruenza tra l’aspetto dell’uomo e quello della madre, invitandolo a ripresentarsi e informando nel frattempo la polizia locale. Al secondo appuntamento, il 57enne ha trovato gli agenti ad attenderlo, mettendo fine al suo stratagemma.