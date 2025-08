Ha confessato la persona responsabile dell'omicidio, avvenuto in Valtellina, dell'ex insegnante in pensione trovata morta in casa

Ha confessato dopo ore di fuga la persona responsabile dell’omicidio dell’ex insegnante in pensione uccisa in Valtellina. E, per questo, è scattato l’arresto dopo che i carabinieri sono riusciti a rintracciare l’uomo in fuga a Lecco.

Confessa l’assassino dell’ex insegnante in pensione: arrestato a Lecco

La vittima è una 75enne, ex insegnante, trovata morta in casa a Poggiridenti in provincia di Sondrio.

L’assassino è scappato dopo aver compiuto il femminicidio ma è stato possibile arrivare all‘assassino, durante un controllo, a Lecco dove è stato tratto in arresto.

Si tratta del marito di Emilia Nobili: l’uomo, 65enne di nazionalità marocchina era stato già arrestato in passato per maltrattamenti in famiglia. Nel corso dei servizi perlustrativi in città Mohamed Rebami è stato fermato dai carabinieri del Radiomobile di Lecco ed è stato a quel punto che ha confessato loro di aver ucciso, nelle ore precedenti, la moglie per poi darsi alla fuga. Allertati i colleghi del comando provinciale di Sondrio è stato dunque rinvenuto il corpo della donna.

A poca distanza dall’abitazione è stato anche trovata l’arma insieme ai vestiti indossati dall’uomo al momento dell’omicidio. Secondo quanto emerso i due erano tornati a vivere insieme dopo i maltrattamenti. Le indagini restano aperte per chiarire il movente dell’omicidio.