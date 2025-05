Fiamme in espansione a Monterocco, vigili del fuoco in azione per proteggere le case

Un incendio di grandi proporzioni a Monterocco

Nel pomeriggio di oggi, un vasto incendio di vegetazione ha colpito la zona residenziale di Monterocco, situata su una delle colline che circondano Ascoli Piceno. Le fiamme, alimentate da forti venti e temperature elevate, si sono propagate rapidamente, creando una situazione di emergenza che ha messo in allerta le autorità locali.

L’area, caratterizzata da una fitta vegetazione, è particolarmente vulnerabile e il rischio di estensione verso le abitazioni è molto elevato.

Intervento dei vigili del fuoco e supporto aereo

Per fronteggiare l’emergenza, è stato necessario l’intervento tempestivo di circa dieci vigili del fuoco, che hanno lavorato instancabilmente per spegnere le fiamme e proteggere le case limitrofe. Sul posto è intervenuto anche un elicottero del Reparto Volo di Pescara, che ha effettuato operazioni di rifornimento idrico per supportare le squadre a terra. Tuttavia, dopo diverse ore di lavoro, l’elicottero ha dovuto interrompere le operazioni a causa del raggiungimento del limite di ore di volo consentite.

Monitoraggio continuo e preoccupazioni per la notte

Nonostante gli sforzi, l’incendio non è ancora stato domato e i vigili del fuoco continueranno a lavorare anche durante la notte. Le squadre sono dislocate a protezione delle abitazioni e stanno monitorando costantemente la situazione, pronti a intervenire nel caso in cui le condizioni dovessero peggiorare. La comunità locale è in allerta e si teme che, se non si riuscirà a controllare le fiamme, la situazione possa diventare critica.