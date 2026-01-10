Incendio a Crans-Montana: indagini sull'incidente e attribuzione delle responsabilità

Scopri le ultime notizie sull'incendio di Crans-Montana e le implicazioni legali per i proprietari del bar coinvolto. Resta aggiornato sulle conseguenze e le responsabilità legali che potrebbero derivare da questo episodio.

La notte di Capodanno si è trasformata in un incubo per i giovani presenti al bar Le Constellation di Crans-Montana. Un incendio devastante ha causato la morte di 40 persone e ferito oltre 100. I proprietari del locale, Jacques e Jessica Moretti, sono attualmente sotto indagine per omissione di soccorso e incendio colposo.

Le indagini sugli Moretti

Durante un lungo interrogatorio, durato oltre sei ore, Jacques Moretti ha riferito agli inquirenti che una porta di servizio al primo piano era chiusa dall’interno, ostacolando le vie di fuga. Secondo la sua testimonianza, intendeva tornare nel suo locale una volta domato l’incendio, ma si è trovato di fronte a una scena tragica con diversi corpi senza vita. Attualmente, sia Jacques che Jessica Moretti sono accusati di omicidio colposo, ma le recenti prove potrebbero portare a un’accusa di omicidio volontario.

Il contesto della tragedia

Il drammatico incidente ha suscitato una profonda commozione in tutta la Svizzera. Si è tenuto un minuto di silenzio in memoria delle vittime, con la partecipazione di figure politiche di rilievo, tra cui il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e il presidente francese, Emmanuel Macron. La commemorazione si è svolta a Martigny, dove il Cardinale Baldo Reina ha officiato una messa.

Le reazioni politiche e le responsabilità

Giorgia Meloni, Premier italiano, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, sottolineando che quanto accaduto non deve essere considerato un semplice incidente, ma piuttosto il risultato di negligenze. Ha affermato: “Le responsabilità devono essere chiarite e i colpevoli perseguiti”. Anche il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato che l’Italia dovrebbe costituirsi parte civile, evidenziando così la necessità di giustizia.

La situazione legale in evoluzione

La procura di Roma ha avviato un’inchiesta parallela, indagando per omicidio plurimo e incendio colposo. Questo intervento giuridico si rende necessario poiché molte delle vittime erano cittadini italiani. Il legale della famiglia di una delle vittime ha dichiarato che ci sono stati gravi errori di gestione da parte dei proprietari del locale, i quali non hanno rispettato le normative di sicurezza, accettando rischi inaccettabili.

La sicurezza nei locali pubblici

Il bar Le Constellation, un ex bunker trasformato in discoteca, solleva interrogativi sulla sua conformità alle normative di sicurezza. Le indagini hanno rivelato gravi carenze strutturali, tra cui la presenza di una sola via d’uscita e l’uso di materiali non ignifughi. Gli esperti di sicurezza hanno evidenziato che un locale destinato a giovani non avrebbe dovuto operare in tali condizioni.

Le critiche alla gestione locale

Le autorità comunali sono state oggetto di critiche per la mancanza di controlli. Secondo il legale, si sono registrati cinque anni di omissioni da parte dell’amministrazione, nonostante fosse noto che il locale funzionava come una discoteca. Questa situazione richiede un riesame delle procedure di sicurezza nei luoghi di intrattenimento al fine di prevenire simili tragedie in futuro.

La tragedia di Crans-Montana rappresenta un evento drammatico che solleva interrogativi sulla sicurezza nei locali pubblici. È fondamentale che la comunità e le autorità collaborino attivamente per prevenire il ripetersi di simili incidenti.