Un boato nel cuore di Roma

Un forte boato ha scosso il centro di Roma, precisamente in Corso Rinascimento, dove un incendio è divampato nella storica pasticceria Cinque Lune, situata a pochi passi da Palazzo Madama. I residenti e i passanti hanno vissuto attimi di paura mentre le fiamme si alzavano visibilmente dall’ingresso del locale.

La strada è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, che sono accorsi sul posto con numerosi mezzi.

Le prime ricostruzioni dell’incidente

Secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe stato causato da un cortocircuito, anche se la vicinanza al palazzo istituzionale ha sollevato preoccupazioni su possibili cause più gravi. Il proprietario della pasticceria, Claudio Ansuini, è stato soccorso dai vigili del fuoco e trasportato in ambulanza al Pronto soccorso per accertamenti, ma fortunatamente non si registrano feriti tra i presenti. La pasticceria Cinque Lune era stata recentemente chiusa dalla Asl per motivi igienico-sanitari e erano in corso lavori di ristrutturazione.

Indagini in corso

La Procura di Roma ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incendio. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, stanno aspettando un rapporto dettagliato dai vigili del fuoco e dai carabinieri intervenuti. Al momento, si ipotizza che l’incendio sia stato causato da un cortocircuito, ma non si escludono ulteriori accertamenti per valutare se ci siano responsabilità dolose o colpose. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e stanno ora lavorando per smaltire il denso fumo che si è propagato nell’area circostante.

Nonostante la paura e il caos iniziale, l’incidente sembra essere stato gestito in modo efficace, evitando conseguenze più gravi. La comunità locale ha tirato un sospiro di sollievo, ma rimane in attesa di ulteriori sviluppi da parte delle autorità competenti.