Incendio alla raffineria Sonatrach di Augusta

Un grave incidente si è verificato questa sera presso la raffineria Sonatrach di Augusta, situata nel polo industriale di Siracusa. Due operai sono rimasti feriti a causa di un incendio scoppiato durante le operazioni di riavvio di un forno. Le prime ricostruzioni indicano che i lavoratori erano impegnati in attività di routine quando sono stati colpiti dalle fiamme, riportando ustioni in diverse parti del corpo.

Intervento delle squadre di emergenza

Immediatamente dopo l’incidente, le squadre interne della raffineria sono intervenute per controllare e domare le fiamme. Grazie alla prontezza delle squadre di emergenza, l’incendio è stato rapidamente contenuto, evitando così danni maggiori e potenziali rischi per altri lavoratori presenti nell’impianto. Tuttavia, la situazione per i due operai feriti è risultata critica, richiedendo un intervento medico immediato.

Ricovero e condizioni dei feriti

I due operai sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Muscatello di Augusta, per ricevere le prime cure. Successivamente, a causa della gravità delle ustioni riportate, sono stati trasferiti al centro grandi ustionati del Cannizzaro di Catania. Le loro condizioni sono attualmente monitorate dai medici, che stanno valutando l’entità delle lesioni e le necessarie terapie da seguire.

Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza all’interno degli impianti industriali e sull’importanza di garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i dipendenti. Le autorità competenti sono attese per avviare un’indagine approfondita sull’accaduto, al fine di prevenire futuri incidenti simili e migliorare le misure di sicurezza.