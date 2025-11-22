Incendio a Torrita Tiberina: una donna muore e altri anziani intossicati in una casa di riposo. Le indagini sono in corso.

A Torrita Tiberina, un incendio scoppiato in una casa di riposo ha messo in pericolo la vita di sedici anziani residenti: il fumo e le fiamme divampate in una stanza al primo piano hanno reso critica l’evacuazione.

Incendio in una casa di riposo: tragedia a Torrita Tiberina

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Montelibretti, Campagnano e Poggio Mirteto, con autobotti, autoscala e carro autoprotettori, coordinate dal capo turno provinciale e dal funzionario di guardia, affiancate dalla squadra di polizia giudiziaria.

L’intervento ha permesso di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intero edificio. Successivamente, la struttura è stata sequestrata in attesa degli accertamenti delle forze dell’ordine, chiamate a ricostruire le cause dell’incendio e verificare eventuali responsabilità.

Incendio divampa in una casa di riposo a Torrita Tiberina, è un dramma: confermata la morte di una donna

Una serata che si preannunciava tranquilla è degenerata in tragedia a Torrita Tiberina, piccolo comune alle porte di Roma. Intorno alle 22:00, un incendio è scoppiato all’interno di una casa di riposo in piazza Matteotti, coinvolgendo gli ospiti e il personale della struttura.

Le fiamme hanno avuto origine in una stanza al primo piano, rapidamente propagate dai corridoi per via del fumo denso, scatenando il panico tra gli anziani residenti e gli operatori sanitari.

Sedici persone sono state evacuate: alcune coperte dalle coperte, altre sorrette dalle braccia del personale. Purtroppo, una donna di 87 anni non ce l’ha fatta ed è stata trovata priva di vita dai vigili del fuoco. Quattro ospiti, invece, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale per le conseguenze dell’inalazione di fumo.