Incendio doloso a Prato: indagini in corso per scoprire i responsabili

Incendio doloso a Prato: indagini in corso per scoprire i responsabili

Un incendio doloso scuote Prato

La notte scorsa, un incendio doloso ha devastato un cantiere edile situato in via della Repubblica a Prato. Le fiamme, che si sono sprigionate intorno alle ore 23, hanno attirato l’attenzione delle autorità locali e dei vigili del fuoco, che sono intervenuti prontamente per domare il rogo.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma i danni materiali sono significativi, con la facciata di un edificio circostante, che ospita la compagnia assicurativa Generali e la Banca Intesa San Paolo, interessata dai fumi e annerimenti.

Le indagini avviate dalla procura

La procura di Prato ha immediatamente avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’incendio. Gli investigatori, supportati dalla polizia di Stato e dal nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco, stanno raccogliendo prove e indizi sul luogo del sinistro. Secondo le prime informazioni, il cantiere era recintato e non vi erano persone all’interno al momento dell’incendio, il che solleva interrogativi sul movente e sugli obiettivi di chi ha appiccato le fiamme.

Un atto di vandalismo preoccupante

Questo episodio di vandalismo non è isolato e solleva preoccupazioni tra i residenti e gli imprenditori della zona. La presenza di un cantiere edile in un’area centrale di Prato, vicino a istituzioni pubbliche e commerciali, rende l’atto ancora più inquietante. Le autorità locali stanno intensificando i controlli per prevenire ulteriori atti di questo tipo e garantire la sicurezza dei cittadini. La comunità si unisce nel condannare tali atti di violenza e nel chiedere giustizia per i danni subiti.