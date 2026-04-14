Incendio e fuga in auto al campo rom in Via dei Gordiani: quattro arresti

Una violenta escalation ha sconvolto la notte nel campo rom di Via dei Gordiani, dove una lite tra nuclei familiari rivali è culminata in un Incendio doloso che ha distrutto tre abitazioni di fortuna. Le baracche numerate come 7, 12 e 13 sono andate in fiamme, costringendo le autorità a intervenire con urgenza per contenere il rogo e mettere in sicurezza le persone presenti.

L’azione, secondo le ricostruzioni, è stata voluta e mirata: le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo necessario lo sgombero dell’area per evitare vittime e danni più gravi.

Durante la fase concitata dell’evacuazione, quattro persone ritenute responsabili dell’incendio hanno tentato una fuga a bordo di un’auto, travolgendo una donna e colpendo anche un operatore di polizia intervenuto sul posto.

Gli abitanti del campo, testimoni e coinvolti nella vicenda, hanno circondato e aggredito i fuggitivi, che sono stati poi immobilizzati dagli agenti della Polizia di Stato con il supporto della Polizia Locale. Circa cento persone sono state evacuate in via precauzionale; fortunatamente non si registrano feriti gravi, mentre la donna travolta è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Casilino.

Dinamica dell’accaduto

Le fasi dell’episodio fotografano un crescendo di tensione: una discussione familiare è degenerata in un atto violento con l’incendio di più strutture abitative di fortuna. La propagazione del fuoco ha reso necessaria l’immediata separazione tra area interessata e zone adiacenti, nonché l’intervento di forze dell’ordine per controllare la situazione. Il rogo ha interessato specificamente le baracche contrassegnate con i numeri 7, 12 e 13, provocando la distruzione materiale e il panico tra i presenti. La rapidità con cui le fiamme si sono sviluppate ha reso l’evacuazione l’unica misura possibile per limitare i rischi per la popolazione presente nel campo.

Fuga e tentativo di investimento

Secondo quanto ricostruito, i quattro sospetti hanno cercato di allontanarsi in auto alla vista delle forze dell’ordine, ma la fuga si è trasformata in un episodio ancora più grave quando il veicolo ha travolto una donna e urtato un agente. Questo comportamento ha aggravato la loro posizione: oltre all’accusa di incendio doloso, dovranno rispondere per lesioni nei confronti di passanti e operatori intervenuti. Sul luogo era presente anche l’autoradio di Porta Maggiore, segnalata tra le forze impegnate, e l’auto dei fuggitivi ha generato ulteriori tensioni con la popolazione che ha cercato di bloccarli.

Intervento delle autorità e misure di sicurezza

La pronta azione della Polizia di Stato e della Polizia Locale ha permesso di sedare la situazione e assicurare i presunti autori alle autorità. Gli agenti hanno isolato l’area infuocata, coordinato l’evacuazione e contenuto gli assembramenti di persone inferocite che avevano tentato di reagire da soli. Le procedure adottate hanno incluso il controllo dei focolai attivi e la verifica delle condizioni di salute dei coinvolti: la maggior parte degli evacuati è risultata illesa, mentre la donna investita è stata trasferita in codice giallo al ospedale Casilino per accertamenti.

Accuse e prospettive legali

I quattro fermati sono accusati formalmente di incendio doloso e di lesioni ai danni di passanti, di operatori della Polizia di Stato e di componenti dell’autoradio di Porta Maggiore. Le contestazioni includono sia l’azione che ha dato origine al rogo sia il comportamento durante la fuga, considerato pericoloso e lesivo per la sicurezza pubblica. Le indagini proseguiranno per chiarire i motivi della lite iniziale e per appurare eventuali responsabilità aggiuntive, con l’obiettivo di ricostruire integralmente la dinamica e individuare eventuali mandanti o complici.

Impatto sulla comunità e riflessioni

L’episodio riporta al centro del dibattito pubblico temi delicati come la convivenza nei campi informali, la gestione delle tensioni interne e la tutela della sicurezza collettiva. La reazione degli abitanti, che hanno cercato di fermare i fuggitivi, evidenzia la complessità delle dinamiche sociali in contesti fragili: da un lato la necessità di proteggere i vicini e dall’altro il rischio di escalation violente. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di interventi mirati per prevenire simili episodi e garantire che le misure di sicurezza e supporto sociale siano adeguate alle esigenze della comunità.