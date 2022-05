Almeno 11 neonati sono morti a causa di un incendio divampato nell'ospedale cittadino di Tivaouane, Senegal: si indaga sulle cause del rogo.

Tragedia in Senegal, in particolare a Tivaouane, dove si è verificato un incendio in un ospedale che ha causato la morte di 11 neonati. Questo l’annuncio del presidente del Paese Macky Sall: “Ho appena appreso con dolore e sgomento della morte di 11 neonati nell’incendio del reparto neonatale dell’ospedale pubblico“.