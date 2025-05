Un tragico evento a Milano

Il , un incendio devastante ha colpito uno showroom in via Cantoni a Milano, portando alla morte di tre giovani, di età compresa tra i 17 e i 24 anni. I ragazzi, in vacanza, avevano trovato rifugio nel magazzino della struttura, ignari del dramma che si sarebbe consumato. Questo tragico evento ha scosso la comunità milanese e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli edifici e sulla responsabilità penale degli autori di tali atti.

Le indagini e l’arresto di Washi Laroo

Le indagini condotte dalla procura di Milano hanno portato all’identificazione di Washi Laroo, un olandese di 26 anni di origini nordafricane, come l’autore materiale dell’incendio. Arrestato in Olanda grazie a un mandato d’arresto europeo, Laroo è accusato di omicidio volontario plurimo, incendio e tentata estorsione. Le autorità italiane hanno richiesto la sua estradizione per effettuare accertamenti irripetibili, ma la richiesta è stata respinta da un tribunale olandese, che ha sollevato preoccupazioni sulle condizioni carcerarie in Italia.

Le conseguenze legali e le richieste della procura

La procura di Milano, guidata dal procuratore capo Marcello Viola, sta ora preparando una richiesta di giudizio immediato sia per Laroo che per i mandanti dell’incendio, due cinesi di 34 e 40 anni già detenuti. La situazione legale di Laroo rimane complessa, poiché il trasferimento in Italia dipenderebbe da garanzie del ministero della Giustizia italiano riguardo alle condizioni di detenzione. Le autorità olandesi hanno evidenziato preoccupazioni per il sovraffollamento e l’inadeguatezza delle strutture carcerarie italiane, rendendo difficile la cooperazione internazionale in questo caso.