L’incidente è avvenuto sulla circonvallazione di Turi, in provincia di Bari, nella giornata di ieri all’altezza di un distributore di benzina. Coinvolte due automobili: su una delle quali viaggiava una 60enne thailandese rimasta uccisa.

Incidente a Bari, 60enne rimane uccisa: ferite altre tre persone

Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 25 Giugno, tra un Suv guidato da un italiano e un’automobile sulla quale erano presenti 4 cittadini stranieri. Ad avere la peggio è stata proprio quest’ultima auto, perché tutte le persone al suo interno sono rimaste ferite. Una di loro, una donna thailandese di 60 anni, è morta in ambulanza durante il trasferimento in ospedale. Al momento non si conoscono molti dettagli sulla dinamica del sinistro: i carabinieri sono al lavoro per determinare le resposabilità.

L’alcol test sul guidatore: cosa sappiamo

L’italiano alla guida del Suv, un uomo originario di Castellana Grotte, è stato sottoposto dalle autorità ad un alcol test, ma sembra che sia risultato negativo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere delle automobili: i tre sono stati accompagnati agli ospedali di Acquaviva delle Fonti e Bari.