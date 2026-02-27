Incidente a Milano: cosa sappiamo sul deragliamento del tram in viale Vittorio Veneto

Ricostruzione dei fatti e aggiornamenti sulle vittime e i feriti dopo il deragliamento di un tram a Milano; testimonianze e accertamenti in corso

Un tram della linea 9 è deragliato oggi in viale Vittorio Veneto a Milano e ha urtato la facciata di un edificio. L’impatto ha causato un bilancio grave: due persone hanno perso la vita e circa quaranta sono rimaste ferite e trasferite in ospedale con codici di gravità differenti.

Cosa è successo

Il convoglio, che percorreva una tratta urbana molto frequentata, è uscito dai binari e ha colpito la parete di un palazzo. Testimoni sul posto raccontano di aver visto il conducente accusare un malore pochi istanti prima dell’incidente; l’uomo è stato portato in ospedale per accertamenti. Sul luogo sono subito intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e prestato soccorso ai passeggeri e ai residenti.

Il soccorso e il quadro sanitario

Le operazioni di emergenza hanno previsto il triage sul posto e il trasferimento dei feriti verso diversi ospedali cittadini. Le fonti sanitarie parlano di un paziente in codice rosso, circa venti in codice giallo e diciotto in codice verde. Il coordinamento tra personale sanitario, vigili del fuoco e forze dell’ordine ha permesso di stabilizzare i più gravi e rendere l’area sicura per le verifiche successive.

Vittime e persone coinvolte

Degli incidenti due persone sono decedute: una è stata travolta all’esterno del convoglio, l’altra è morta dopo il trasferimento in ospedale. Molti dei feriti riportano traumi di varia entità; alcuni restano ricoverati per osservazione e cure specifiche. Le autorità stanno contattando le famiglie e procedendo con le identificazioni.

Indagini in corso

La procura ha avviato un’inchiesta per stabilire cause e responsabilità. Gli accertamenti tecnici riguarderanno lo stato dei binari, la manutenzione del mezzo e le registrazioni di bordo; saranno raccolte anche le testimonianze oculari e i filmati disponibili. Al centro delle verifiche c’è anche lo stato di salute del conducente: colleghi e testimoni riferiscono di un malore, circostanza che dovrà essere confermata dagli esami clinici e dalle audizioni.

Aspetti tecnici e prossime fasi

Gli investigatori controlleranno le componenti meccaniche e i dispositivi di sicurezza del tram e ricostruiranno la traiettoria del deragliamento per capire se si è trattato di un guasto, di un malore o di una combinazione di fattori. Dopo le cure, il conducente sarà ascoltato dagli inquirenti. I rilievi tecnici proseguiranno per raccogliere elementi utili all’inchiesta; le autorità comunicheranno gli esiti non appena saranno disponibili.

La città e la risposta delle autorità

Per permettere le operazioni sono state chiuse temporaneamente le strade interessate. Le istituzioni locali e i servizi di emergenza restano mobilitati per gestire le conseguenze e fornire supporto alle vittime e alle loro famiglie. Sul posto continuano i rilievi e gli accertamenti clinici: al momento nessuna ipotesi viene esclusa.