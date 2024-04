Altro sangue sulle strade del Veneto: due auto, una Lancia Y, sulla quale la vittima viaggiava come passeggera, e una Opel Insigna, sono entrate in collisione, oggi 23 aprile.

Donna deceduta nello scontro frontale

La donna deceduta si chiamava Debora Bortoloso, era originaria di Schio e residente a Zugliano, così come il compagno che si trovava alla guida del veicolo. Lui lotta per sopravvivere in ospedale in queste ore dopo lo schianto.

La morte della donna nello scontro frontale a Vicenza

Terribile scontro frontale tra due auto poco dopo le 13.30 a Cavazzale, nel Comune di Monticello Conte Otto.

La 39enne era a bordo come passeggera della Lancia Y: il conducente dell’auto è rimasto ferito ed è stato preso in cura dai sanitari che, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasferito in ospedale a Vicenza.

Illesi i passeggeri dell’altra vettura: una donna e due bambini piccoli che viaggiavano con lei sull’Opel Insigna.

La dinamica dell’incidente che ha causato la morte della donna di 39 anni

Le cause del sinistro non sono ancora chiare. Sul luogo del tragico incidente sono intervenute due ambulanze medicalizzate del Suem 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto i conducenti feriti, constatando il decesso della 39enne.

Le parole del sindaco dopo la tragedia

Il sindaco locale Sandro Maculan esprime: