Incidente mortale sulle strade della Capitale: a perdere la vita è stato un uomo di 42 anni in seguito ad un impatto avvenuto nella serata di ieri, martedì 23 gennaio, in via Prenestina. L’uomo si trovava in sella al suo scooter.

Leggi anche: Laika uccisa a calci dai ladri: “La cagnolina non faceva male a nessuno”

Incidente a Roma: scooter contro bici

Secondo quanto ricostruito al momento, la vittima si trovava in sella alla sua moto quando, per cercare di evitare una bici condotta da un uomo del Bangladesh, ha perso il controllo del mezzo. Entrambi gli uomini, nonostante i tentativi per non scontrarsi, sono caduti a terra. Il ciclista è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato portato, in codice giallo, all’ospedale San Giovanni, mentre per il motociclista non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Incidente a Roma: le indagini

Toccherà agli agenti del V gruppo Prenestino, intervenuti sul posto, indagare per capire l’esatta dinamica dell’impatto e le responsabilità. Il rider verrà sottoposto ai test per verificare se durante l’incidente fosse in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, mentre entrambi i mezzi sono stati sequestrati.

Leggi anche: L’appello di Papa Francesco ai politici: “Ponete fine alla guerra”