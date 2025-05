Un tragico incidente stradale

Un grave incidente ha scosso Torino, dove un pullman che trasportava circa cinquanta ragazzi di età compresa tra i 12 e i 13 anni, provenienti da Avignone, ha subito un drammatico schianto. Il veicolo, diretto verso il fiume Po, ha perso il controllo in corso San Maurizio, all’angolo con via Montebello, finendo per colpire violentemente alcuni alberi lungo il viale.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il pullman ha impattato contro un cartellone pubblicitario prima di schiantarsi contro un albero. Questo ultimo, a seguito dell’impatto, è caduto sul bus, aggravando ulteriormente la situazione. L’autista, che ha riportato le contusioni più gravi, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, insieme agli altri feriti. La scena è stata descritta come drammatica, con i soccorritori che hanno lavorato intensamente per estrarre i passeggeri dal veicolo danneggiato.

Le conseguenze e le indagini

Oltre ai cinque feriti, l’incidente ha coinvolto anche sette auto parcheggiate lungo il viale, causando danni significativi. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le cause esatte dell’incidente. Si stanno esaminando le condizioni del pullman e la possibile presenza di fattori esterni che potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo del mezzo. Questo evento solleva interrogativi sulla sicurezza dei trasporti scolastici e sulla necessità di misure preventive per evitare simili tragedie in futuro.