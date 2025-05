Un pomeriggio drammatico a Torino

Oggi pomeriggio, Torino è stata teatro di un grave incidente stradale che ha coinvolto un pullman carico di ragazzi provenienti da Avignone, Francia. Il mezzo, con a bordo circa cinquanta giovani di età compresa tra i 12 e i 13 anni, si è schiantato contro gli alberi del viale di corso San Maurizio, all’angolo con via Montebello.

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i genitori e la comunità locale, che si sono immediatamente mobilitati per offrire supporto e assistenza.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il pullman era diretto verso il fiume Po quando, per motivi ancora da accertare, l’autista ha perso il controllo del veicolo. Il bus ha impattato contro un cartellone pubblicitario e successivamente contro un albero, che è crollato sul mezzo. Questo ha causato contusioni e ferite a diversi passeggeri, con l’autista che ha riportato le lesioni più gravi. La scena è stata descritta come drammatica, con i soccorsi che sono intervenuti tempestivamente per prestare aiuto ai feriti.

Le conseguenze e le indagini in corso

Oltre ai cinque feriti, l’incidente ha coinvolto anche sette auto parcheggiate lungo il viale, causando danni significativi. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e per verificare se ci siano state violazioni delle norme di sicurezza stradale. Gli inquirenti stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza nella zona e hanno già interrogato alcuni testimoni presenti al momento dell’incidente. La comunità è in attesa di notizie sui ragazzi coinvolti, mentre i servizi di emergenza continuano a monitorare le condizioni dei feriti.