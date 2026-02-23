Incidente ad Anagni: due pensionati morti e diversi feriti sulla via Anticolana

Scontro tra quattro vetture sulla via Anticolana ad Anagni: due pensionati di Piglio sono deceduti, tre feriti trasportati in ospedale e i soccorsi intervenuti con eliambulanza e vigili del fuoco

Nel pomeriggio del 22 febbraio, un grave incidente ha coinvolto quattro veicoli sulla strada provinciale via Anticolana, nel territorio del comune di Anagni. Lo scontro è avvenuto all’altezza del km 4, in località Ranuccio, vicino al bivio per San Filippo. Soccorsi e forze dell’ordine hanno lavorato sul posto per diverse ore per estrarre i feriti, mettere in sicurezza la scena e svolgere i rilievi tecnici.

Bilancio e condizioni Il bilancio provvisorio parla di due vittime e di vari feriti trasportati in ospedale. Non tutte le condizioni dei ricoverati sono state rese note dalle autorità sanitarie, ma alcuni pazienti sono stati trasferiti in codice rosso a centri ospedalieri romani.

Le vittime Tra le persone decedute ci sono due pensionati di Piglio: Giovanni Celletti, 82 anni, e la moglie Vincenza Saccucci, 78 anni. Viaggiavano a bordo di una Fiat Punto in direzione Fiuggi insieme alla loro figlia di 56 anni, che ha riportato gravi contusioni ed è stata trasferita in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo le prime informazioni ufficiali la sua situazione è seria ma non in imminente pericolo di vita.

Altri coinvolti Sui restanti veicoli c’erano altre persone: su un pick-up Toyota viaggiava un uomo di 67 anni di Aprilia, portato allo Spaziani di Frosinone per ferite di media entità; con lui erano presenti la moglie, una figlia e una nipotina di 7 anni, rimaste illese. Un’altra Fiat Punto era guidata da una donna di 54 anni di Fiuggi, trasferita in codice rosso al Tor Vergata di Roma, dove i primi accertamenti non hanno evidenziato pericolo di vita. Il conducente della quarta auto, un 52enne di Frosinone, è invece risultato illeso.

Interventi sul posto Sul luogo dell’incidente sono arrivate due eliambulanze del 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Locale di Anagni. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi e verificato l’assenza di persone intrappolate; il personale medico ha stabilizzato i feriti prima dei trasferimenti in elisoccorso. I Carabinieri hanno coordinato i soccorsi, regolato il traffico e raccolto le prime testimonianze.

Dinamica e accertamenti Gli inquirenti hanno avviato rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Dai primi accertamenti emerge l’ipotesi che una vettura abbia oltrepassato la propria corsia invadendo la carreggiata opposta. Tra le possibili cause si considerano un malore improvviso del conducente oppure un sorpasso azzardato; tuttavia la ricostruzione resta preliminare. Proseguono gli accertamenti medico-legali, i controlli tossicologici e le consulenze tecniche sui veicoli, necessari per stabilire responsabilità e sequenza degli eventi.

Gestione della scena e misure adottate Per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso la via Anticolana è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. I reparti di pronto soccorso degli ospedali coinvolti hanno potenziato l’organico per gestire i pazienti e aggiornare i parenti sulle condizioni cliniche.

Prospettive investigative e richieste alle testimonianze I Carabinieri stanno raccogliendo filmati provenienti da telecamere di sorveglianza e dispositivi privati, oltre a prelevare campioni e analizzare i danni ai mezzi. Se emergessero indicazioni di un malore al volante verranno effettuate verifiche cliniche e confronti con eventuali cartelle mediche; se, invece, la causa fosse una guida imprudente, saranno esaminate le manovre precedenti allo scontro.

La comunità locale, in particolare Piglio e i paesi vicini, è sotto shock per la perdita dei coniugi. Le autorità locali hanno annunciato che gli accertamenti proseguiranno fino a chiarire ogni aspetto della vicenda.

Informazioni pratiche Chiunque fosse presente al momento dell’incidente o disponesse di registrazioni utili è invitato a contattare i Carabinieri di Anagni per fornire elementi alla ricostruzione. Questo articolo verrà aggiornato non appena saranno disponibili nuovi dettagli dalle forze dell’ordine o dalle strutture sanitarie coinvolte.