Incidente Aereo a Louisville: Tragico Bilancio di Tre Vittime e Undici Feriti

Un tragico incidente aereo a Louisville ha provocato la morte di tre persone e ha lasciato undici feriti. Di seguito, i dettagli dell'evento.

Il 5 novembre, la città di Louisville, nel Kentucky, è stata scossa da un tragico incidente aereo. Un aereo cargo della UPS, in partenza per Honolulu, ha subito un grave guasto poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale Muhammad Ali. L’evento ha causato un bilancio di almeno tre morti e undici feriti. Inoltre, si è generata un’imponente colonna di fumo nero che ha avvolto la zona, allertando le autorità locali e i servizi di emergenza.

La dinamica dell’incidente

Il volo UPS 2976 è decollato intorno alle 17:15 ora locale. Testimoni oculari e immagini condivise sui social media documentano le difficoltà dell’aereo, un McDonnell Douglas MD-11F, durante il decollo. In particolare, è stato segnalato un incendio che ha interessato uno dei motori, provocando un cedimento strutturale che ha impedito all’aereo di guadagnare altitudine. Dopo un breve tentativo di decollo, l’aereo è precipitato, schiantandosi contro un capannone nelle vicinanze, generando una notevole esplosione.

Le prime reazioni delle autorità

Il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha rilasciato dichiarazioni immediate riguardo alla situazione. Durante una conferenza stampa, ha espresso preoccupazione per le condizioni dell’equipaggio, segnalando ferite gravi tra i sopravvissuti. Le autorità hanno inoltre avvisato la popolazione di rimanere in casa in un raggio di dieci chilometri dall’area dell’incidente, a causa del rischio di esposizione a materiali pericolosi provenienti dal velivolo.

Le conseguenze del disastro

Il bilancio attuale dell’incidente è drammatico: oltre alle tre vittime confermate, undici persone sono state ricoverate in ospedale, alcune in condizioni critiche. Le operazioni di soccorso sono state avviate tempestivamente, con numerosi vigili del fuoco e unità di emergenza mobilitati per affrontare l’incendio e assistere i feriti. Le immagini dall’area mostrano una vasta zona devastata e una colonna di fumo visibile da lontano.

Indagini in corso

Le indagini sull’incidente saranno condotte dalla Federal Aviation Administration (FAA) e dalla National Transportation Safety Board (NTSB), che stanno esaminando le cause del disastro. Al momento non sono state fornite informazioni definitive sulle cause del guasto che ha portato all’incidente. Tuttavia, è emerso che il velivolo, prodotto nel 1991, ha avuto una carriera principalmente nel trasporto merci, utilizzato da diverse compagnie aeree.

Il ruolo dell’aeroporto di Louisville

L’aeroporto internazionale Muhammad Ali di Louisville rappresenta un hub fondamentale per le operazioni di UPS, gestendo quotidianamente milioni di pacchi. La chiusura dello scalo, avvenuta immediatamente dopo l’incidente, ha provocato notevoli disagi nel traffico aereo e ha reso necessaria un’ulteriore valutazione della sicurezza della struttura. Le autorità locali sono impegnate nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel ripristinare la normalità.

L’incidente aereo e le sue conseguenze

L’incidente aereo di Louisville ha colpito profondamente la comunità locale e ha sollevato preoccupazioni circa la sicurezza dei voli cargo. Le indagini in corso mirano a chiarire le circostanze che hanno portato all’evento e a mettere in atto misure preventive per evitare simili situazioni in futuro.