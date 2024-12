Un ultraleggero è precipitato a Asiago, il pilota è stato estratto in gravi condizioni.

Un drammatico incidente aereo

Oggi, intorno alle ore 13.00, un ultraleggero ha subito un incidente durante la fase di decollo, schiantandosi contro il muro del cimitero di Asiago, in provincia di Vicenza. Questo evento ha scosso la comunità locale, portando a un rapido intervento dei servizi di emergenza. Secondo le prime informazioni, il pilota, un uomo di 50 anni residente a Piovene Rocchette, è stato estratto dai vigili del fuoco e trasportato d’urgenza all’ospedale.

Dettagli sull’incidente

Le circostanze esatte che hanno portato all’incidente sono ancora oggetto di indagine. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto l’ultraleggero decollare prima di perdere quota improvvisamente. L’elicottero del Suem 118 è intervenuto prontamente, trasportando il pilota in gravi condizioni, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Questo aspetto ha sollevato un certo sollievo tra i presenti, che hanno assistito con apprensione alla scena.

Reazioni e indagini in corso

La notizia dell’incidente ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti di Asiago e delle zone limitrofe. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per determinare le cause del malfunzionamento dell’ultraleggero. Gli esperti del settore aereo stanno esaminando i dati e le condizioni meteorologiche al momento dell’incidente. La sicurezza degli aerei leggeri è un tema di crescente importanza, e questo evento potrebbe portare a una revisione delle normative vigenti.