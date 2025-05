Incidente aereo in Umbria: un morto e un ferito grave

Un tragico incidente aereo

Un grave incidente aereo ha scosso la comunità umbra, con un velivolo leggero che si è schiantato in un capannone industriale a Mercatello, nel comune di Castel Ritaldi. L’episodio, avvenuto in una giornata altrimenti tranquilla, ha portato alla morte di una persona e ha lasciato un’altra in condizioni critiche.

Le prime informazioni indicano che l’aeromobile ha impattato contro la struttura di un’azienda specializzata nella produzione di materiali medicali, scatenando un principio d’incendio che ha parzialmente danneggiato l’edificio.

Intervento dei soccorsi

Le squadre dei vigili del fuoco di Spoleto e Foligno sono state prontamente allertate e sono giunte sul luogo dell’incidente per gestire la situazione. L’elisoccorso del 118 è intervenuto per trasportare il ferito in ospedale, mentre le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. Testimoni oculari hanno descritto scene di panico e confusione, mentre i soccorritori cercavano di estrarre il secondo occupante del velivolo, che è riuscito a lanciarsi in volo prima dell’impatto.

Le indagini in corso

Le autorità competenti stanno avviando un’indagine per determinare le cause esatte dell’incidente. Non è ancora chiaro cosa abbia portato al malfunzionamento del velivolo, né se ci siano state violazioni delle normative di sicurezza. Gli esperti dell’aviazione civile sono attesi sul posto per analizzare i resti dell’aeromobile e raccogliere testimonianze. Questo tragico evento solleva interrogativi sulla sicurezza dei voli leggeri e sull’importanza di rigorosi controlli tecnici.