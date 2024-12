Un tragico incidente al luna park

Un drammatico episodio ha scosso il luna park natalizio di Ancona, dove una ragazza di 27 anni è stata vittima di un grave incidente. La giovane, di origine straniera, è stata espulsa dalla giostra a palla mentre questa iniziava a muoversi, a causa della rottura di alcuni lacci di sicurezza. L’incidente è avvenuto intorno alle 18, e la ragazza è stata immediatamente trasportata in pronto soccorso presso l’ospedale Torrette con un codice di massima gravità.

Le cause dell’incidente

Le autorità locali stanno conducendo un’indagine approfondita per chiarire le cause di questo tragico evento. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che i lacci di sicurezza, fondamentali per garantire la sicurezza dei passeggeri, non abbiano funzionato correttamente, portando alla caduta della giovane dalla giostra. Questo solleva interrogativi sulla manutenzione e sulla sicurezza delle attrazioni presenti nei luna park, specialmente durante le festività, quando il numero di visitatori aumenta notevolmente.

Reazioni e misure di sicurezza

Il gioco è stato immediatamente chiuso e posto sotto sequestro dalle autorità competenti, mentre i vigili del fuoco hanno collaborato con la polizia locale per circoscrivere l’area e garantire la sicurezza di tutti. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i visitatori del luna park e ha portato a un dibattito sulla necessità di controlli più rigorosi sulle giostre e sulle attrazioni per garantire la sicurezza dei cittadini. Molti genitori si sono detti allarmati e hanno chiesto maggiori garanzie per la sicurezza dei propri figli.